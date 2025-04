Miles Teller star di Winter Games un nuovo film ambientato durante i Giochi olimpici invernali

nuovo film targato Paramount Pictures intitolato Winter Games vedrà coinvolto Miles Teller come protagonista e produttore. Miles Teller sarà il protagonista di Winter Games, un nuovo film prodotto da Paramount Pictures che sarà ambientato durante i Giochi olimpici invernali. Le fonti di Deadline hanno condiviso i primi dettagli del progetto che vedrà coinvolta la star di Top Gun: Maverick anche in veste di produttore. I primi dettagli sul film Winter Games è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e sarà diretto da Paul Downs Colaizzo, impegnato anche come autore della sceneggiatura insieme a Pat Cunnane. Le prime indiscrezioni sostengono che il lungometraggio avrà al centro della trama degli eventi che si svolgono durante le Olimpiadi invernali.

