Italia atterraggio d’emergenza | in 3 provano a scappare dall’aereo

Un episodio di grande tensione ha avuto luogo nella tarda serata di ieri, quando un aereo della compagnia Pegasus Airlines, il volo PC651, proveniente da Istanbul e diretto a Casablanca, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. La causa dell'imprevisto è stata un malore accusato da un passeggero di 36 anni di nazionalità turca. Dopo le prime cure prestate dall'equipaggio, le condizioni del passeggero sono peggiorate, spingendo i piloti a prendere la decisione di effettuare un atterraggio a causa dell'emergenza medica. A bordo, tuttavia, si è verificato un altro imprevisto: durante l'atterraggio, tre passeggeri di origine marocchina hanno approfittato della sosta obbligata per tentare una fuga. I tre sono riusciti a scendere sulla pista e a scappare, ma sono stati immediatamente fermati dalle forze dell'ordine.

