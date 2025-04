Processo omicidio Santo Romano la madre | Ecco cosa chiedo alla giustizia |VIDEO

Santo Romano, il 19enne di Casoria ucciso a San Sebastiano al Vesuvio con un colpo di pistola esploso da un minorenne. Il palazzo è tappezzato di segni che rimandano al ragazzo: le scarpe da. Napolitoday.it - Processo omicidio Santo Romano, la madre: "Ecco cosa chiedo alla giustizia" |VIDEO Leggi su Napolitoday.it Mena De Mare entra nel palazzo di casa e osserva le foto, i cartelli, gli oggetti dedicati a suo figlio,, il 19enne di Casoria ucciso a San Sebastiano al Vesuvio con un colpo di pistola esploso da un minorenne. Il palazzo è tappezzato di segni che rimandano al ragazzo: le scarpe da.

