Violenti scontri dopo il derby | tifosi davanti al giudice chiesta messa alla prova

messa alla prova i legali dei due brindisini indagati per gli scontri fra ultrà del Brindisi e del Fasano che si sono verificati lo scorso 9 marzo, all'esterno dello stadio Vito Curlo, dopo la partita valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie. Brindisireport.it - Violenti scontri dopo il derby: tifosi davanti al giudice, chiesta messa alla prova Leggi su Brindisireport.it BRINDISI – Hanno presentato istanza dii legali dei due brindisini indagati per glifra ultrà del Brindisi e del Fasano che si sono verificati lo scorso 9 marzo, all'esterno dello stadio Vito Curlo,la partita valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie.

