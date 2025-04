Allegrini Niaf Positivo impegno di Trump nel preservare Columbus Day

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (Niaf) elogia l'impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump "nel preservare e valorizzare la celebrazione del Columbus Day"."In quanto principale organizzazione italo-americana del Paese, la Niaf da tempo sostiene l'importanza di questa ricorrenza, non solo per gli italo-americani ma per tutti gli americani che riconoscono il valore della nostra storia condivisa", afferma Robert Allegrini, presidente e Ceo della Niaf, che prosegue: "Da anni, la Niaf è in prima linea nella difesa del Columbus Day contro i tentativi di sminuirne il significato. Abbiamo costantemente promosso la tutela delle statue e dei monumenti dedicati a Colombo, considerandoli simboli vitali del patrimonio italo-americano e dei suoi contributi alla società americana.

