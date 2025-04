Nuovi problemi alle infrastrutture tecnologiche in sanità | si muove l’Estar

problemi alle infrastrutture tecnologiche dei Nuovi laboratori di analisi regionali, in particolare di Aou Meyer Ircss, Ftgm, Asl Toscana Centro e Asl Toscana Nord Ovest zona Livorno, diversi da quelli che si erano verificati lo scorso giovedì e che erano stati risolti nell’arco della mattinata.Le ragioni dei Nuovi blocchi, in corso dalla scorsa notte, sono ancora sotto analisi da parte del fornitore e della struttura cloud di Regione Toscana. Da quando i blocchi si sono presentati per la prima volta, Estar ha ingaggiato nuovamente e formalmente i fornitori sollecitando la soluzione immediata e comunicando l’erogazione delle penali contrattuali previste e dei danni economici subiti dal sistema sanitario di Regione Toscana. I fornitori sono stati convocati nuovamente da Estar oggi pomeriggio (28 aprile) e sono al lavoro per risolvere stabilmente e definitivamente la situazione, nel frattempo hanno messo in atto soluzioni provvisorie per limitare al massimo possibile i disagi per cittadini e operatori. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Nella notte trascorsa si sono presentati ulteriorideilaboratori di analisi regionali, in particolare di Aou Meyer Ircss, Ftgm, Asl Toscana Centro e Asl Toscana Nord Ovest zona Livorno, diversi da quelli che si erano verificati lo scorso giovedì e che erano stati risolti nell’arco della mattinata.Le ragioni deiblocchi, in corso dalla scorsa notte, sono ancora sotto analisi da parte del fornitore e della struttura cloud di Regione Toscana. Da quando i blocchi si sono presentati per la prima volta, Estar ha ingaggiato nuovamente e formalmente i fornitori sollecitando la soluzione immediata e comunicando l’erogazione delle penali contrattuali previste e dei danni economici subiti dal sistema sanitario di Regione Toscana. I fornitori sono stati convocati nuovamente da Estar oggi pomeriggio (28 aprile) e sono al lavoro per risolvere stabilmente e definitivamente la situazione, nel frattempo hanno messo in atto soluzioni provvisorie per limitare al massimo possibile i disagi per cittadini e operatori.

Ne parlano su altre fonti

Napoli, infortunio Buongiorno: nuovi problemi per il difensore, le condizioni - Le condizioni di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. I dettagli Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato un nuovo infortunio per Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale dovrebbe restare ai box per circa due settimane saltando così le sfide contro Empoli e Monza. L’obiettivo è tornare in campo il 27 aprile […] 🔗calcionews24.com

Nuovi problemi in casa Napoli? C’è un segnale netto: è accaduto al Maradona - Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 al Maradona. In realtà, però, c’è stato un segnale molto netto nell’arco dei novanta minuti. Il Napoli ritrova la vittoria contro la Fiorentina al Maradona. La prestazione messa in campo dagli azzurri è stata molto importante, anche se non sono mancati i “soliti” problemi. Non a caso, nonostante il successo finale, i calciatori hanno dovuto fare i conti con una situazione molto spiacevole. 🔗spazionapoli.it

Mazzata Milan, finisce fuori anche lui: nuovi problemi per Conceicao - Continua il periodo difficile in casa Milan che adesso dovrà privarsi anche di lui: Conceicao si trova ad affrontare nuovi problemi. Non è un periodo facile per il Milan che adesso si ritrova ancora più lontano dalla zona Champions League e quasi rassegnato al proprio destino. La ‘cura Conceicao’ è durata poco e i problemi sono immediatamente tornati a galla dopo la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter. 🔗tvplay.it

Approfondimenti da altre fonti

Evoluzione delle infrastrutture di trasporto: l’innovazione digitale è la chiave per modernizzarle e renderle più resilienti; Cms con Avio Aero per un progetto di sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche di innovazione; Sicurezza Digitale: Sfide e Strategie e Nuove Tecnologie; Digitale, la Lettera delle aziende europee alla Commissione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cavi internet sottomarini: come le grandi aziende tecnologiche dominano le connessioni globali marine - I cavi sottomarini: la nuova frontiera delle big techNel corso degli ultimi anni, i cavi internet sottomarini sono divenuti un asset cruciale nelle st ... 🔗assodigitale.it

Ottocento - Innovazioni tecnologiche - La Seconda Rivoluzione Industriale è caratterizzata dall'importanza della ricerca scientifica, che ha portato a notevoli innovazioni tecnologiche ... mentre nuovi metalli e leghe hanno ampliato ... 🔗skuola.net

Infrastrutture, nuovi investimenti per l'area produttiva di Caivano - "Accanto alla rimodulazione dell’intervento relativo all’efficientamento della rete idrica, è stato previsto anche l’adeguamento delle infrastrutture necessarie al rilancio dell’intera area produttiva ... 🔗regione.campania.it