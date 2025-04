Bologna frenata nella corsia Champions | solo 0-0 a Udine

UdineSE-Bologna 0-0 UdineSE (3-5-1-1) : Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 6 (35' st Giannetti sv), Solet 6.5; Ehizibue 6.5, Atta 5.5 (41' st Lovric sv), Karlström 6, Payero 6.5 (41' st Oier Zarraga sv), Kamara 6; Ekkelenkamp 6 (35' Rui Modesto 5.5); Davis 6.5 (35' st Iker Bravo sv). In panchina: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Zemura, Pizarro. Allenatore: Runjaic 6. Bologna (4-2-3-1): Skorupski. Feedpress.me - Bologna, frenata nella corsia Champions: solo 0-0 a Udine Leggi su Feedpress.me SE-0-0SE (3-5-1-1) : Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 6 (35' st Giannetti sv), Solet 6.5; Ehizibue 6.5, Atta 5.5 (41' st Lovric sv), Karlström 6, Payero 6.5 (41' st Oier Zarraga sv), Kamara 6; Ekkelenkamp 6 (35' Rui Modesto 5.5); Davis 6.5 (35' st Iker Bravo sv). In panchina: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Zemura, Pizarro. Allenatore: Runjaic 6.(4-2-3-1): Skorupski.

Udinese-Bologna 0-0, frenata rossoblu nella corsa Champions - (Adnkronos) – Frenata del Bologna nella corsa a un posto in Champions League. I rossoblu non vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Udinese che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli […] L'articolo Udinese-Bologna 0-0, frenata rossoblu nella corsa Champions proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Atalanta e Juventus: allungo decisivo in quota Champions. Frenata Bologna, per i bookie spera la Lazio - Le vittorie di Atalanta e Juventus contro Bologna e Lecce mettono una seria ipoteca alla qualificazione della squadra di Gasperini e di quella... 🔗calciomercato.com

Il Bologna frena a Udine e resta dietro la Juve: Orsolini, è quasi magia - UDINE - La lotta per la Champions League si fa ancor più serrata dopo il pareggio per 0-0 del Bologna sul campo del' Udinese (che interrompe la striscia di 5 ko consecutivi), un pari che sorride alla ... 🔗tuttosport.com