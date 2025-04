Quattro milioni di turisti sul lago Ora tocca agli arabi

Il Lario si conferma una delle destinazioni turistiche più prestigiose a livello internazionale, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta e di generare numeri da record. Un successo che non mostra segni di rallentamento, con particolare interesse da parte dei mercati extraeuropei.

