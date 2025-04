Kvaratskhelia al PSG | tra aspettative elevate e prime critiche in Francia

Kvaratskhelia, noto come "Kvaradona", ha iniziato la sua avventura in Ligue 1 con grandi aspettative. Il club parigino ha investito circa 75 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'esterno georgiano, offrendo al giocatore un contratto fino al 2029 con uno stipendio annuale.

Brest-Psg, Luis Enrique tiene Kvaratskhelia in panchina. Gioca Barcola dal 1? - Alle 18:30 iniziano gli spareggi di Champions League. Aprono le danze il Psg e il Brest, un derby tutto francese. Per questa prima partita in casa del Brest, Luis Enrique ha scelto di non giocarsi dal primo minuto la carta Kvaratskhelia. L’ex Napoli partirà dalla panchina. Dal primo Barcola, Dembele e Doue. Questa sera anche la Juventus in campo, contro il Psv. Parisiennes, Parisiens, votre onze du soir !#SB29PSG I @ChampionsLeague pic. 🔗ilnapolista.it

Il Lione fa ricorso contro l’acquisto di Kvaratskhelia: “Il Psg non poteva comprarlo” (L’Equipe) - Secondo L’Equipe, l’Olympique Lione ha deciso di presentare un ricorso presso la commissione legale della Professional Football League (LFP) francese per l’acquisto di Khvitcha Kvaratskhelia. In un’e-mail inviata martedì che il giornale francese ha visionato il presidente dell’OL John Textor ha scritto che il trasferimento di Kvaratskhelia al Psg “è stato possibile solo grazie ai finanziamenti del club, contrari alle normative che proibiscono i finanziamenti esteri”, e ha aggiunto che “l’approvazione del suo contratto e la sua registrazione come nuovo giocatore violano le disposizioni dei ... 🔗ilnapolista.it

Caso Kvaratskhelia, PSG nei guai: ma può tornare al Napoli? - Il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG è finito sotto la lente della giustizia. Ma può davvero tornare al Napoli? Scopri cosa potrebbe succedere al futuro del georgiano e al club parigino Caso Kvaratskhelia, PSG nei guai: ma può tornare al Napoli? (Foto: Ansa) – serieanews.comÈ stato il colpo di mercato che ha fatto tremare tutto. Il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia al PSG è arrivato come un fulmine a ciel sereno, scuotendo le certezze del Napoli che, fino a quel momento, stava viaggiando a gonfie vele verso il titolo. 🔗serieanews.com

