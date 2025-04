Città metropolitana Pietrafitta Fi il più votato | Risultato straordinario che premia il lavoro la serietà e la coerenza

Risultato straordinario che premia il lavoro, la serietà e la coerenza del nostro progetto”. E' il commento dell'onorevole Bernardette Grasso, coordinatore del Partito per la provincia di Messina, per il Risultato ottenuto da Forza. Messinatoday.it - Città metropolitana, Pietrafitta (Fi) il più votato: "Risultato straordinario che premia il lavoro, la serietà e la coerenza" Leggi su Messinatoday.it “Forza Italia si conferma una grande compagine politica, con uncheil, lae ladel nostro progetto”. E' il commento dell'onorevole Bernardette Grasso, coordinatore del Partito per la provincia di Messina, per ilottenuto da Forza.

Città Metropolitana di Napoli, lievi modifiche alla viabilità sulla S.P.1 Circumvallazione Esterna di Napoli e S.P. 500 Asse perimetrale di Melito - Le modifiche sono andate in vigore oggi e proseguiranno fino al 30 aprile. Ecco tutti i dettagli Da oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l’indicazione di un percorso alternativo. 🔗puntomagazine.it

Scuole "Fermi", "Trimarchi" e Faranda: i progetti della Città metropolitana - La Città Metropolitana di Messina punta a rendere sempre più efficienti le strutture scolastiche del territorio con interventi mirati alle esigenze degli istituti superiori di propria competenza. Palazzo dei Leoni sta procedendo a trasmettere alla Regione Siciliana il programma degli... 🔗messinatoday.it

Città Metropolitana: “Domani scuole di nostra competenza riaprono” - Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito agli eventi sismici delle giornate di ieri e di oggi, legati al fenomeno bradisismico che interessa il territorio delle città di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la Città Metropolitana di Napoli ha provveduto a effettuare, con personale tecnico dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico, sopralluoghi sugli istituti scolastici superiori di propria competenza. 🔗anteprima24.it

