‘Nati per Leggere Benevento’ | nuovo appuntamento dedicato alle famiglie in attesa ai bimbi 0-18 mesi

Leggere a Benevento, con un nuovo appuntamento speciale dedicato alle famiglie in attesa e ai bambini della fascia 0-18 mesi. Gli appuntamenti per i più piccini prenderanno il via mercoledì 30 aprile, nel presidio istituito presso Biblioteca Provinciale, Corso Garibaldi, 47 a partire dalle ore 10.00.Il nuovo spazio pensato per questa fascia di età sarà un'occasione preziosa per avvicinarsi alla lettura fin dai primissimi mesi di vita, e persino prima!Scopriremo insieme alle Volontarie di Nati per Leggere l'importanza della voce, del contatto e della condivisione di storie nella relazione tra genitori e figli e nello sviluppo psico-fisico del bambino, soprattutto nei primi 1000 giorni di vita.

