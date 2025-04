Ripristinata la fornitura di elettricità nel 20% della Spagna continentale

fornitura di elettricità è stata Ripristinata nel 20% della Spagna continentale. Lo ha annunciato in serata il gestore della rete elettrica spagnola Ree su X, dopo una lunga interruzione di corrente che ha interessato l'intera penisola iberica. "Oltre 15 della domanda della penisola è stata Ripristinata, con 5.508 MW provenienti dalla produzione indipendente e dall'interconnessione con la Francia. La fornitura sta gradualmente riprendendo in tutte le zone elettriche del territorio", ha scritto Ree. Quotidiano.net - Ripristinata la fornitura di elettricità nel 20% della Spagna continentale Leggi su Quotidiano.net Ladiè statanel 20%. Lo ha annunciato in serata il gestorerete elettrica spagnola Ree su X, dopo una lunga interruzione di corrente che ha interessato l'intera penisola iberica. "Oltre 15domandapenisola è stata, con 5.508 MW provenienti dalla produzione indipendente e dall'interconnessione con la Francia. Lasta gradualmente riprendendo in tutte le zone elettriche del territorio", ha scritto Ree.

