Baroni | Lazio bisogna ritrovare la vittoria in casa I ragazzi mi hanno fatto capire questa cosa

Baroni, tecnico della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Parma Ai microfoni di Dazn, l'allenatore della Lazio Baroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro il Parma. Le parole del tecnico biancoceleste. LA SITUAZIONE – «Ci manca la vittoria in casa, ma la squadra deve stare dentro la prestazione e dare .

