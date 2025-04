Salame stagionato con frammenti di spugna richiamato un lotto

Salame stagionato richiamato per "possibile presenza di frammenti di spugna". L'avviso, presente sul sito del ministero della Salute, riguarda il singolo "lotto di produzione del 15 gennaio 2025", commercializzato da Salumificio Ravanetti & C. Srl con sede dello stabilimento a San Michele Tiorre nel Parmigiano.

(Adnkronos) – Salame stagionato richiamato per "possibile presenza di frammenti di spugna". L'avviso, presente sul sito del ministero della Salute, riguarda il singolo "lotto di produzione del 15 gennaio 2025", commercializzato da Salumificio Ravanetti & C. Srl con sede dello stabilimento a San Michele Tiorre nel Parmigiano.

