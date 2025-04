Infortunio Koopmeiners l’olandese verso il forfait in Bologna Juve? Cosa filtra e quali sono le condizioni del centrocampista

Infortunio Koopmeiners, l’olandese verso il forfait in Bologna Juve? Le ultime dalla Continassa e tutti i dettagliIl giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ha analizzato le condizioni del centrocampista bianconero Koopmeiners in vista di Bologna–Juve.PAROLE – «Tudor per provare a far male al Bologna domenica sera con Nico Gonzalez e Kolo Muani, vista appunto l’assenza di Yildiz e probabilmente anche quella di Koopmeiners. Tudor, anche con il nuovo Infortunio in difesa, dovrà inventare qualCosa di nuovo per la Juventus in vista della trasferta di Bologna». .com Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, l’olandese verso il forfait in Bologna Juve? Cosa filtra e quali sono le condizioni del centrocampista Leggi su Juventusnews24.com ilin? Le ultime dalla Continassa e tutti i dettagliIl giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ha analizzato ledelbianconeroin vista di.PAROLE – «Tudor per provare a far male aldomenica sera con Nico Gonzalez e Kolo Muani, vista appunto l’assenza di Yildiz e probabilmente anche quella di. Tudor, anche con il nuovoin difesa, dovrà inventare qualdi nuovo per lantus in vista della trasferta di». .com

