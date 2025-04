Arbitro Barcellona Inter dirige Turpin | i precedenti nerazzurri con il fischietto

Arbitro Barcellona Inter, dirige Turpin: i precedenti nerazzurri con il fischietto, incaricato ad arbitrare la sfidaSarà uno dei più importanti arbitri francesi e tra i più esperti a livello europeo a dirigere la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter: mercoledì sera al Montjuïc sarà infatti Clément Turpin a fischiare l'inizio della sfida. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre il quarto uomo sarà François Letexier. Al VAR ci sarà Jérôme Brisard, supportato da Willy Delajod.Nel corso della sua carriera Internazionale, Turpin ha già arbitrato l'Inter in cinque occasioni, con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte per i nerazzurri. L'ultimo incrocio porta buoni ricordi alla squadra di Inzaghi: il 16 maggio 2023, l'Inter vinse 1-0 contro il Milan, conquistando così l'accesso alla finale di Istanbul contro il Manchester City.

