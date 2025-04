Infortunio Miretti il comunicato del Genoa | Intervento svolto in sinergia con la Juventus perfettamente riuscito Cosa filtra sui tempi di recupero in vista del Mondiale per Club

Infortunio Miretti, il comunicato del Genoa: tutti i dettagli sul centrocampista della Juve in prestito in vista del Mondiale per ClubOperazione perfettamente riuscita per il centrocampista della Juve in prestito al Genoa Fabio Miretti. Di seguito il comunicato del Club ligure: i tempi di recupero sono ancora incerti ma c’è la possibilità che il centrocampista possa saltare il Mondiale per Club.comunicato – «Fabio Miretti è stato sottoposto in data odierna a Intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’Intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni». .com Juventusnews24.com - Infortunio Miretti, il comunicato del Genoa: «Intervento svolto in sinergia con la Juventus perfettamente riuscito». Cosa filtra sui tempi di recupero in vista del Mondiale per Club Leggi su Juventusnews24.com , ildel: tutti i dettagli sul centrocampista della Juve in prestito indelperOperazioneriuscita per il centrocampista della Juve in prestito alFabio. Di seguito ildelligure: idisono ancora incerti ma c’è la possibilità che il centrocampista possa saltare ilper– «Fabioè stato sottoposto in data odierna achirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’inconFC èe il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni». .com

