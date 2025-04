La settimana di moda di Miley Cyrus a Parigi

moda e musica: Miley Cyrus trasforma Parigi in una passerella Miley Cyrus incanta Parigi con il suo stile audace e innovativo su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La settimana di moda di Miley Cyrus a Parigi Leggi su Donnemagazine.it Un viaggio trae musica:trasformain una passerellaincantacon il suo stile audace e innovativo su Donne Magazine.

Su questo argomento da altre fonti

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda, è una buona notizia - Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

Miley Cyrus: il video di “Flowers” ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube - Miley Cyrus continua a collezionare record: il video di Flowers (singolo del 2023), l’artista ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Per la popstar è il quarto brano che raggiunge il traguardo, già conquistato da Wrecking Ball e 23 con Mike Will Made-It, Win Khalifa e Juicy J (2013), Party In The USA (2009). Nel video diretto da Jacob Bixenman, la Cyrus canta mentre si muove per le vie di una città in un abito dorato con cappuccio. 🔗metropolitanmagazine.it

Tribeca 2025: spazio alla musica con il visual album di Miley Cyrus e documentari su Metallica e Depeche Mode - Il programma dell'edizione 2025 del Tribeca Film Festival darà molto spazio alla musica, ecco i titoli che verranno presentati in anteprima a New York. Il Tribeca Festival 2025 ha rivelato i titoli in programma dal 4 al 15 giugno a New York. Tra le opere che verranno presentate durante la 24esima edizione ci sono anche i film con star Kevin Bacon, Bryan Cranston e Orlando Bloom, oltre a un'anteprima del visual album Something Beautiful di Miley Cyrus. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Questi ultimi look di Miley Cyrus provano che il suo stile è sempre il più cool; Miley Cyrus: moda e musica si intrecciano nell’attesa del nuovo album “Something Beautiful”; Miley Cyrus setaccia gli archivi di Mugler per il nuovo album: ne escono look spettacolari; Sopracciglia decolorate, la tendenza beauty punk che non passa di moda. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Miley Cyrus incanta Parigi con una settimana di look strabilianti e tendenze moda - Miley Cyrus incanta Parigi con una settimana di moda straordinaria, presentando outfit audaci e versatili firmati da Alaïa, Mugler e Hermès, mentre promuove il suo nuovo album "Something Beautiful". 🔗ecodelcinema.com

Miley Cyrus, quattro cambi d’abito in un giorno e un trionfo di stile a Parigi - A Parigi, Miley Cyrus detta tendenza con una maratona di look iconici. Dal trench in denim agli abiti più audaci, la popstar è una lezione di stile vivente ... 🔗dilei.it

Miley Cyrus: l’hair style del momento è ancora il suo. Avevate dubbi? - Miley Cyrus, la trasformista del pop-rock. Ogni suo cambio di stile, dalla musica, all’abbigliamento e capelli diventa iconico ... 🔗dilei.it