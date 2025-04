Serie A ecco gli orari anticipi e posticipi della 36a giornata

della Lega Serie A, Ezio Simonelli ha ufficializzato gli orari degli anticipi e dei posticipi della 36a giornata del massimo campionato. “Siamo spesso costretti ad aspettare per via delle coppe, capiamo sia un problema per i tifosi. Vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile e in futuro potremmo indicare delle X per alcune partite, magari indicando 7-8 su 10. All’inizio sarà più difficile, ma cercheremo di dare le informazioni a tutti il prima possibile”. Sull’eventuale spareggio scudetto ha detto: “Vorremmo porci il problema della data perché vorrebbe dire Inter in finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale. Ordine pubblico impedirebbe eventuale partita a San Siro? Probabilmente sì. Vedremo se dovesse capitare”. Un eventuale spareggio per lo Scudetto tra Napoli ed Inter si giocherebbe comunque prima della finale di Champions League, anche se ci fossero i nerazzurri protagonisti. Leggi su Ildenaro.it Roma, 28 apr. (askanews) – Il presidenteLegaA, Ezio Simonelli ha ufficializzato glideglie dei36adel massimo campionato. “Siamo spesso costretti ad aspettare per via delle coppe, capiamo sia un problema per i tifosi. Vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile e in futuro potremmo indicare delle X per alcune partite, magari indicando 7-8 su 10. All’inizio sarà più difficile, ma cercheremo di dare le informazioni a tutti il prima possibile”. Sull’eventuale spareggio scudetto ha detto: “Vorremmo porci il problemadata perché vorrebbe dire Inter in finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale. Ordine pubblico impedirebbe eventuale partita a San Siro? Probabilmente sì. Vedremo se dovesse capitare”. Un eventuale spareggio per lo Scudetto tra Napoli ed Inter si giocherebbe comunque primafinale di Champions League, anche se ci fossero i nerazzurri protagonisti.

