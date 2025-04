Starnuto inverso del cane | cos’è quali sono le cause e cosa fare

Starnuto inverso del cane è un fenomeno abbastanza comune che si verifica quando l’aria viene aspirata bruscamente, spesso a causa di irritazioni o allergie. È frequente soprattutto nei cani brachicefali. Di solito non è grave, ma è bene consultare il veterinario se gli episodi diventano frequenti. Leggi su Fanpage.it Lodelè un fenomeno abbastanza comune che si verifica quando l’aria viene aspirata bruscamente, spesso a causa di irritazioni o allergie. È frequente soprattutto nei cani brachicefali. Di solito non è grave, ma è bene consultare il veterinario se gli episodi diventano frequenti.

