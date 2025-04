Iran sabato a Roma il quarto round dei colloqui con gli Usa

sabato prossimo a Roma il quarto round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione dell'Oman, sul programma nucleare di Teheran. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate. A Roma, nella sede dell'ambasciata omanita in Italia, si era già tenuto il secondo round il 19 aprile scorso.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è atteso in visita a Teheran questa settimana, prima del secondo round di colloqui fra Usa e Iran

La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nella capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermato

La posizione dell'amministrazione Trump è divisa tra chi opta per una soluzione diplomatica con Teheran e chi vuole un approccio più deciso, la politica nei confronti del paese "è in fase di definizione" e sarà pronta per la giornata dei negoziati; l'Iran invece non accenna passi indietro alla rinuncia

Iran, sabato a Roma il quarto round dei colloqui con gli Usa; Usa-Iran, Axios": il prossimo round di colloqui sul nucleare sarà sabato a Roma; Iran, 'sabato quarto giro di colloqui con gli Usa'; Colloqui Usa-Iran: per il terzo round ipotesi Ginevra o Roma.

Dovrebbe tenersi sabato prossimo a Roma il quarto round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione dell'Oman, sul programma nucleare di Teheran.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha annunciato che l'Iran e gli Stati Uniti terranno il quarto giro di dei colloqui negoziali sabato 3 maggio.

Colloqui Usa-Iran: per il terzo round ipotesi Ginevra o Roma