Classiche Monumento (ancor di più dei Grandi Giri) vedono un dominio incontrastato da parte dei soliti noti, tre corridori che al momento sono un livello (forse anche due) più forti di tutti gli altri.sono le statistiche a parlare: dalla Liegi-Bastogne-Liegi del 2022 a quella del 2025 che si è disputata ieri abbiamo visto in scena diciassette Classiche Monumento, divise tra tre corridori, a parte un unico intruso. Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Remco EvenePoel: sono stati loro a dividersi i trionfi nelle corse più importanti della stagione.Le due Doyenne del belga, poi i trionfi clamorosi dello sloveno e del neerlandese tra Milano-Sanremo, Lombardia, Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre. L’unico a sovvertire l’ordine è stato Jasper Philipsen che nel 2024 ha alzato le braccia al cielo sul traguardo della Classicissima di Primavera. Oasport.it - Pogacar, Evenepoel e Van der Poel si sono spartiti tutte le Classiche Monumento dal 2023. Con un solo intruso… Leggi su Oasport.it È iniziata, ormai da anni, una nuova era nel ciclismo internazionale. Le(ancor di più dei Grandi Giri) vedono un dominio incontrastato da parte dei soliti noti, tre corridori che al momentoun livello (forse anche due) più forti di tutti gli altri.le statistiche a parlare: dalla Liegi-Bastogne-Liegi del 2022 a quella del 2025 che si è disputata ieri abbiamo visto in scena diciassette, divise tra tre corridori, a parte un unico intruso. Tadej, Mathieu van dere Remcostati loro a dividersi i trionfi nelle corse più importanti della stagione.Le due Doyenne del belga, poi i trionfi clamorosi dello sloveno e del neerlandese tra Milano-Sanremo, Lombardia, Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre. L’unico a sovvertire l’ordine è stato Jasper Philipsen che nel 2024 ha alzato le braccia al cielo sul traguardo della Classicissima di Primavera.

