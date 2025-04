Sergio Ramelli Meloni | Essere liberi vuol dire avere coraggio

Ilgiornale.it - Sergio Ramelli, Meloni: "Essere liberi vuol dire avere coraggio" Leggi su Ilgiornale.it In Regione Lombardia il ricordo a 50 anni dalla morte del militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso da un gruppo di avanguardia operaia. Il premier: "Siamo chiamati a interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio"

Cosa riportano altre fonti

Cos’ha detto Giorgia Meloni sulla “assurda” morte di Sergio Ramelli, ucciso da militanti comunisti - Milano – “Ai nostri figli dobbiamo raccontare che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva cambiare scuola e città e persino perdere la vita, uccisi da carnefici in una spirale di violenza trascinata per troppi anni. Dobbiamo ricordarlo anche per riconoscere subito i germi di quell’odio e di quella violenza”.È questa la riflessione che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto parlando di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli, Meloni: "Tutti dobbiamo fare i conti con la sua memoria" - Il ministro Santanchè: intitolare una via al giovane del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa "sarebbe giusto" 🔗tgcom24.mediaset.it

Meloni: "Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli" - In occasione dell’anniversario della morte di Sergio Ramelli, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio all’evento organizzato a Palazzo Lombardia, ricordando il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso cinquant’anni fa. "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti", ha affermato Meloni, sottolineando l’importanza di ... 🔗tg24.sky.it

Approfondimenti da altre fonti

Sergio Ramelli, Meloni: Essere liberi vuol dire avere coraggio; Meloni: Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli; Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni 50 anni dopo: «Tutti devono fare i conti con la sua vicenda»; Giorgia Meloni ricorda Sergio Ramelli. Era una persona libera e ci voleva coraggio. Tutti facciano i conti con questa vicenda. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sergio Ramelli, Meloni: "Essere liberi vuol dire avere coraggio" - In Regione Lombardia il ricordo a 50 anni dalla morte del militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso da un gruppo di avanguardia operaia. Il premier: "Siamo chiamati a interrogarci su quel ... 🔗ilgiornale.it

Giorgia Meloni ricorda Sergio Ramelli. "Era una persona libera e ci voleva coraggio. Tutti facciano i conti con questa vicenda" - A 50 anni dal suo assassinio. Ignazio La Russa: "No all'odio di parte". Daniela Santanché: "Milano intitoli a lui una piazza. Saluti ... 🔗huffingtonpost.it

Omicidio Ramelli, Meloni: "Ricucire ferita profonda, sforzo di verità e pacificazione" - Video - (Adnkronos) - "Sergio Ramelli era una persona libera, ma essere liberi in quei tempi duri comportava un'enorme dose di coraggio che spesso sfociava nell'incoscienza addirittura". E' quanto ha detto og ... 🔗msn.com