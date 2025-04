De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia di Avellino

Vizia Transfer S.P.A. per procedere alla presentazione di una denuncia nei confronti del Presidente della Provincia di Avellino, Dottor Rizieri Buonopane.Il motivo della denunciaL’iniziativa è. Avellinotoday.it - De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia di Avellino Leggi su Avellinotoday.it Il Professor Avvocato Alessandro Diddi rende noto di aver ricevuto mandato dalla società DES.P.A. per procedere alla presentazione di unanei confronti deldi, Dottor Rizieri Buonopane.Il motivoL’iniziativa è.

Ne parlano su altre fonti

Buonopane in Procura: il Presidente della Provincia formalizza la denuncia sulla vicenda IrpiniAmbiente-De Vizia - Il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, ha dato seguito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi e si è recato presso la Procura della Repubblica di Avellino per formalizzare una denuncia relativa alla controversia che coinvolge IrpiniAmbiente e la società De Vizia... 🔗avellinotoday.it

Il totem dedicato a de Nava coperto dai bagni chimici: la denuncia di Sensazioni emergenti - "Vorremmo ancora capire la scelta della localizzazione della targa sulla biografia di Giuseppe de Nava, posta ai margini della piazza quando vi era e vi è, tanto altro spazio davanti o nei pressi della stessa statua, utile a darne la giusta storica attenzione". La richiesta di chiarimento... 🔗reggiotoday.it

VIDEO | "Stagione primaverile ormai compromessa per il parco di Villa De Riseis": denuncia Pagnanelli (Pd) - “Parco di Villa De Riseis ormai nel degrado da oltre un anno. La stagione primaverile, quando ci sarà il maggior afflusso di famiglie con bambini nell’area verde, è ormai compromessa. Non sono stati effettuati interventi per il passaggio al Consorzio, che con il project financing ne ha preso la... 🔗ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia di Avellino; Rifiuti. De Vizia Transfer denuncia Buonopane; Scontro Provincia-De Vizia Transfer: denuncia contro Buonopane, lite finisce in tribunale; Dichiarazioni Buonopane, De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Provincia Avellino-De Vizia Transfer, lite finisce in tribunale - Finisce in tribunale lo scontro tra il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane e la De Vizia Transfer, l'azienda che come socio di minoranza gestisce insieme al comune di Avellino la ra ... 🔗ansa.it

Dichiarazioni Buonopane, De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia - Si riporta la nota del Prof. Avv. Alessandro Diddi che annuncia di essere stato incaricato dalla società DE VIZIA TRANSFER S.P.A. di presentare una denuncia nei confronti del Presidente della Provinci ... 🔗irpinianews.it

Avellino, il legale di De Vizia: dal presidente Buonopane accuse gravi e lesive - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com