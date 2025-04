Daredevil | lo showrunner rivela perché la serie Netflix era separata dal Marvel Cinematic Universe

showrunner della prima stagione di Daredevil, racconta le difficoltà nel collegare la serie Netflix al più ampio universo Marvel. Quando Daredevil è arrivato su Netflix nel 2015, ha ricevuto recensioni entusiastiche. All'epoca, gli investimenti degli studi nello streaming erano ancora contenuti e la serie veniva supervisionata da una Marvel Television decisamente parsimoniosa. Daredevil: Rinascita 2, il nuovo costume dell'Uomo senza Paura svelato in un video dal set Il rapporto tra Daredevil e il MCU Nonostante le numerose scene d'azione e i costumi iconici, la serie limitava i poteri dell'Uomo senza Paura e mostrava pochissimi collegamenti diretti con l'MCU. Vi erano alcuni riferimenti vaghi agli eventi di The Avengers - soprannominati "l'Incidente" - e qualche cenno a supereroi famosi, sempre . Movieplayer.it - Daredevil: lo showrunner rivela perché la serie Netflix era separata dal Marvel Cinematic Universe Leggi su Movieplayer.it Steven DeKnight,della prima stagione di, racconta le difficoltà nel collegare laal più ampio universo. Quandoè arrivato sunel 2015, ha ricevuto recensioni entusiastiche. All'epoca, gli investimenti degli studi nello streaming erano ancora contenuti e laveniva supervisionata da unaTelevision decisamente parsimoniosa.: Rinascita 2, il nuovo costume dell'Uomo senza Paura svelato in un video dal set Il rapporto trae il MCU Nonostante le numerose scene d'azione e i costumi iconici, lalimitava i poteri dell'Uomo senza Paura e mostrava pochissimi collegamenti diretti con l'MCU. Vi erano alcuni riferimenti vaghi agli eventi di The Avengers - soprannominati "l'Incidente" - e qualche cenno a supereroi famosi, sempre .

