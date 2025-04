Bologna Italiano | "Vogliamo restare agganciati alle prime per la Champions Mai più in tribuna"

Basket, derby italiano in Eurolega tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. I meneghini sperano ancora di accedere ai play-in - L’Eurolega di basket sta per completare la regular season 2024-2025, con la trentatreesima e penultima giornata che vede disputarsi il derby italiano – palla a due domani sera alle ore 20:30 alla Segafredo Arena – tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, in una sfida mai banale tra le nostre due portacolori anche in vista di una possibile lotta scudetto in Serie A. Da un lato la Virtus Bologna che cerca di onorare fino alla fine l’impegno europeo nonostante la stagione poco brillante, con le V-nere che nonostante l’avvicendamento in panchina tra Luca Banchi (ora alla guida dell’Efes ... 🔗oasport.it

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Bologna-Napoli, cambio in extremis per Italiano: dentro Aebischer, fuori Ferguson - Non è stato solo quello di Alex Meret il cambio dell`ultimo minuto nelle formazioni di Bologna-Napoli: dopo il portiere friulano, il cui posto... 🔗calciomercato.com

Bologna, Italiano: "Vogliamo restare agganciati alle prime per la Champions. Mai più in tribuna" - Dopo il pareggio contro l`Udinese, il tecnico Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione del Bologna ai microfoni di Dazn: `Nel primo tempo loro sono partiti. 🔗calciomercato.com

Bologna, Italiano cambia squadra nella prossima stagione? Ecco dove può finire - Vincenzo Italiano sta facendo parlare di sé tra le "big" del panorama calcistico. L'allenatore del Bologna sarebbe finito ... Sartori potrebbe spingerlo a restare almeno sino al termine del ... 🔗msn.com

Bologna, ad un passo il rinnovo di Italiano: accordo vicino, i rossoblù lo blindano così! - Le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, con il possibile rinnovo ... visto che le parti preferiscono restare concentrate sul campo tra Serie A e Coppa Italia. 🔗calcionews24.com