Ucraina speranze di pace dopo colloquio Rubio-Lavrov

speranze di pace per l'Ucraina dopo il colloquio telefonico tra il Ministro degli Esteri russo Lavrov e il Segretario di Stato americano Rubio. Putin decide intanto una tregua dal 3 all'8 maggio. Servizio di Fabio Bolzetta

