Ligue 1 | Primo ko per il Psg Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l' Europa

Ligue 1 e se il Psg ha battuto tutti sul tempo, laureandosi campione di Francia con ben sette giornate d'anticipo, dietro la lotta è furibonda per l'Europa. Tranne il Monaco infatti vincono tutte le squadre in lotta per la Champions, mentre i parigini conoscono per la prima volta in questa stagione di calcio francese il sapore della sconfitta, cortesia proprio del Nizza, squadra alle soglie del quarto posto. In zona retrocessione invece arriva il Primo verdetto ufficiale, con il Montpellier prima squadra retrocessa in Ligue 2 della stagione, mentre resta viva per tutte le altre la possibilità di salvezza diretta, anche senza passare dallo spareggio.L'esito delle partite del weekendEsattamente come in Germania, anche in Francia il weekend di calcio non ha subito delle alterazioni nella sua composizione dalla scomparsa di Papa Francesco. Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Primo ko per il Psg, Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l'Europa Leggi su Sport.quotidiano.net Parigi 28 aprile 2025 - Comincia la stagione dei verdetti in1 e se il Psg ha battuto tutti sul tempo, laureandosi campione di Francia con ben sette giornate d'anticipo, dietro laè furibonda per l'. Tranne il Monaco infatti vincono tutte le squadre inper la Champions, mentre i parigini conoscono per la prima volta in questa stagione di calcio francese il sapore della sconfitta, cortesia proprio del Nizza, squadra alle soglie del quarto posto. In zona retrocessione invece arriva ilverdetto ufficiale, con ilprima squadra retrocessa in2 della stagione, mentre resta viva per tutte le altre la possibilità di salvezza diretta, anche senza passare dallo spareggio.L'esito delle partite del weekendEsattamente come in Germania, anche in Francia il weekend di calcio non ha subito delle alterazioni nella sua composizione dalla scomparsa di Papa Francesco.

Ne parlano su altre fonti

Udinese-Parma 1-0, decide il rigore di Thauvin: primo ko per Chivu - Il grande sabato di Serie A si chiude con la vittoria dell’Udinese sul Parma per 1-0 al Bluenergy Stadium. Decisiva la rete nel primo di Florian Thauvin, glaciale dal dischetto a superare Suzuki. Dopo un brutto primo tempo, i ducali reagiscono nella ripresa, ma si imbattono in un super Padelli, autore di una grande parata su Man. Terza vittoria consecutiva senza subire gol per la squadra di Runjaic, mentre per Chivu arriva il primo ko da allenatore nel massimo campionato italiano. 🔗sololaroma.it

Ligue 1: Psg sempre più campione, Marsiglia e Nizza ko nella lotta Champions - Parigi 10 marzo 2025 - Non è ancora il successo aritmetico, ma è chiaro che il titolo del massimo campionato in Francia tornerà tra le vie di Parigi. Il Psg non stecca la propria sfida in campionato, mentre Marisglia e Nizza sbattono rispettivamente contro Lens e Lione, riaccendendo sempre più la lotta alle spalle dei parigini per le posizioni da Champions League e non solo. In fondo alla graduatoria invece non si muove nulla con appena due squadre a fare punti tra le ultime sette in classifica. 🔗sport.quotidiano.net

Athletic Club Palermo, primo ko stagionale: l'Unitas Sciacca vince 1-0 - Dopo 20 risultati utili si interrompe la striscia dell'Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno subito la prima sconfitta stagionale per mano dell'Unitas Sciacca nella 21esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Un risultato che lascia l'amaro in bocca all'Athletic, che per lunghi... 🔗palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ligue 1: Primo ko per il Psg, Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l'Europa; Kvaratskhelia illumina il Psg: primo gol in Ligue 1 e Monaco ko; Ligue 1: primo stop per il Psg, è 1-1 col Reims; Vincitori e vinti: il Psg si avvicina al titolo, l'Atleti si allontana, primo ko per il Gala. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ligue 1: Primo ko per il Psg, Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l'Europa - Il Nizza festeggia al Parco dei Principi, pari del Monaco, mentre il Marsiglia vince ancora e vede la Champions ... 🔗sport.quotidiano.net

Risultati Ligue 1: Psg a un punto dal titolo, Marsiglia ancora ko e superato dal Monaco - la giornata numero 27 di Ligue 1 si apre con una sorpresa. Si ferma a tre la striscia di vittoria consecutive del Lione di Fonseca, battuto e superato in classifica da un super Strasburgo. Altrettanto ... 🔗sport.quotidiano.net

Risultati Ligue 1: Psg a un punto dal titolo, Marsiglia ancora ko e superato dal Monaco - I parigini vincono ancora e ora guadagnano anche la certezza aritmetica di chiudere il campionato almeno in parità nel primo posto e ... la giornata numero 27 di Ligue 1 si apre con una sorpresa. 🔗msn.com