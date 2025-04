Runjaic | Le assenze pesano l’Inter senza Thuram ha perso 3 gare!

Runjaic prende come esempio l’Inter e l’assenza di Thuram per far capire quanto stanno pesando le assenze in attacco dell’Udinese. In conferenza stampa, l’allenatore tedesco ha parlato in questo modo.assenze PESANTI – L’Udinese, dopo cinque sconfitte consecutive, ha mosso la classifica pareggiando contro il Bologna a Udine. In conferenza stampa, nel post partita, l’allenatore dei friulani Kosta Runjaic si esprime sulle diverse assenze in attacco della squadra e prende come riferimento l’Inter senza Marcus Thuram. Questo il suo pensiero: «Thauvin ci manca, è infortunato da sei settimane, si è infortunato Lucca e anche Sanchez. Per una squadra come l’Udinese sono infortuni pesanti. Guardiamo l’Inter senza Thuram e ha perso tre partite di fila. Quando ti manca un giocatore si sente, pensa se ne mancano due-tre. Inter-news.it - Runjaic: «Le assenze pesano, l’Inter senza Thuram ha perso 3 gare!» Leggi su Inter-news.it prende come esempioe l’asdiper far capire quanto stanno pesando lein attacco dell’Udinese. In conferenza stampa, l’allenatore tedesco ha parlato in questo modo.PESANTI – L’Udinese, dopo cinque sconfitte consecutive, ha mosso la classifica pareggiando contro il Bologna a Udine. In conferenza stampa, nel post partita, l’allenatore dei friulani Kostasi esprime sulle diversein attacco della squadra e prende come riferimentoMarcus. Questo il suo pensiero: «Thauvin ci manca, è infortunato da sei settimane, si è infortunato Lucca e anche Sanchez. Per una squadra come l’Udinese sono infortuni pesanti. Guardiamoe hatre partite di fila. Quando ti manca un giocatore si sente, pensa se ne mancano due-tre.

