Vittorio Sgarbi il suo volto dopo il ricovero

Vittorio Sgarbi ha fatto il giro dei social network, suscitando interesse e affetto. Il celebre critico d’arte, appena dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, è stato immortalato in una storia Instagram pubblicata dalla sua compagna Sabrina Colle. Nello scatto, Sgarbi è visibile di spalle, affacciato al balcone della sua abitazione, mentre osserva con compostezza il corteo funebre di Papa Francesco I, che ha attraversato Roma sabato 26 aprile 2025.L’immagine, non più disponibile ma che chi scrive ha potuto vedere, catturava Sgarbi in un istante di raccoglimento, quasi in preghiera, durante il passaggio del corteo. Questo momento rappresenta un segnale del suo progressivo ritorno alla vita quotidiana dopo un periodo di degenza che aveva generato preoccupazione tra familiari, amici e sostenitori. Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, il suo volto dopo il ricovero Leggi su Liberoquotidiano.it Nelle ultime ore, una fotografia diha fatto il giro dei social network, suscitando interesse e affetto. Il celebre critico d’arte, appena dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, è stato immortalato in una storia Instagram pubblicata dalla sua compagna Sabrina Colle. Nello scatto,è visibile di spalle, affacciato al balcone della sua abitazione, mentre osserva con compostezza il corteo funebre di Papa Francesco I, che ha attraversato Roma sabato 26 aprile 2025.L’immagine, non più disponibile ma che chi scrive ha potuto vedere, catturavain un istante di raccoglimento, quasi in preghiera, durante il passaggio del corteo. Questo momento rappresenta un segnale del suo progressivo ritorno alla vita quotidianaun periodo di degenza che aveva generato preoccupazione tra familiari, amici e sostenitori.

