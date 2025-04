Gasperini e quello che sarà il suo futuro all’Atalanta | la situazione tra intenzioni obiettivi e forse un rinnovo

Gasperini e il futuro dell’Atalanta? La situazione attuale tra un possibile addio oppure la permanenza (a patto di coincidere su tutto) Quale sarà il futuro di Gasperini all’Atalanta? Tra tante voci ci sono delle certezze. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, in primis l’Atalanta deve andare in Champions, dopo di che ci saranno degli . Calcionews24.com - Gasperini e quello che sarà il suo futuro all’Atalanta: la situazione tra intenzioni, obiettivi e (forse) un rinnovo Leggi su Calcionews24.com e ildell’Atalanta? Laattuale tra un possibile addio oppure la permanenza (a patto di coincidere su tutto) Qualeildi? Tra tante voci ci sono delle certezze. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, in primis l’Atalanta deve andare in Champions, dopo di che ci saranno degli .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juve, l’annuncio del bianconero in prestito sul suo futuro: sarà ancora a Torino? Filtrano dubbi: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’annuncio del bianconero in prestito sul suo futuro: tutte le dichiarazioni del calciatore Tra i giocatori della Juve in prestito c’è Rugani, difensore attualmente in forza all’Ajax e dal futuro in bilico. Di seguito le sue parole a Mola TV che lasciano dubbi su una possibile permanenza a Torino. PAROLE – «Se il mio futuro è ad Amsterdam? Non lo so, non ne ho idea, sono talmente elettrizzato da questo finale di stagione e dal coronare questo sogno che non ci ho mai davvero pensato». 🔗juventusnews24.com

Giorgia, il suo successo a Sanremo e il futuro a X Factor: “Ci sarà” - Giorgia non ne sbaglia una: iconica cantante fin dagli albori della sua carriera, oggi continua a colpire il cuore di tantissimi fan attraversando generazioni grazie alla sua voce potente e un’interpretazione difficile da imitare. Sarà anche per questo che La cura per me, il brano che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2025, continua ad essere uno dei più ascoltati e a riceve grandi riconoscimenti: di questo, e del suo futuro a X Factor, Giorgia ha voluto parlare insieme ad Alessandro Cattelan in un’intervista che ha toccato anche il suo rapporto con Blanco, autore del pezzo. 🔗dilei.it

Nico Paz, Fabregas chiarisce: «Continuerà a crescere. Mercato? Vi svelo quale sarà il suo futuro» - Nico Paz Como, Fabregas ha parlato del talento della squadra lombarda: ecco le sue dichiarazioni su quello che sarà anche il suo futuro A margine del Torneo Amici dei Bambini, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato anche del futuro di Nico Paz: giocatore autore di una grande stagione NICO PAZ – «Mi aspetto che continui a crescere, è alla sua […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gasperini e la risposta sul suo futuro: Sono stato molto chiaro; Atalanta, il futuro di Gasperini e le nuove parole del presidente Antonio Percassi; Gasperini e l’addio all’Atalanta: quale sarà il suo futuro?; Ranieri dice no a Gasperini: Non sarà il nuovo allenatore della Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media