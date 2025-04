Santanché | Sbaglia chi commemora Ramelli con saluti romani

saluti romani in ricordo di Sergio Ramelli "non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d'Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi. Se poi ci sono altri che fanno questo mi dispiace perché Sbagliano e non aiutano questo a pacificare". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di un evento in Regione Lombardia su Sergio Ramelli, il 19enne militante del Fronte della Gioventù morto 50 anni fa dopo l'aggressione di un gruppo di Avanguardia Operaia.

