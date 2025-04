Cardinale offre i liquori e svuota il frigobar a San Marta poi la ‘cattiva sorpresa’

liquori addebitati sul contoA Casa Santa Marta, la residenza dove Papa Francesco ha abitato fino all’ultimo giorno, si respira un’atmosfera intensa ma cordiale. “Parlano, si conoscono e piano piano cominciano a tracciare l’identikit di quello che sarà il prossimo pontefice”, racconta Pecorari. Notizieaudaci.it - Cardinale offre i liquori e svuota il frigobar a San Marta, poi la ‘cattiva sorpresa’ Leggi su Notizieaudaci.it Gli aneddoti dell’arcivescovo PecorariMentre proseguono i Novendiali, la serie di celebrazioni e messe in suffragio di Papa Francesco, Roma si prepara all’inizio del Conclave. Le cerimonie dureranno fino al 4 maggio 2025, lasciando poi spazio all’attesissima riunione dei cardinali elettori, prevista per il 7 maggio 2025. Nel frattempo, i porporati provenienti da tutto il mondo stanno già raggiungendo il Vaticano. Come si stanno preparando a questo evento cruciale? A raccontarlo è l’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, 79 anni, intervistato dall’Huffington Post in una pausa al “Caffè dei Papi”.La sorpresa deiaddebitati sul contoA Casa Santa, la residenza dove Papa Francesco ha abitato fino all’ultimo giorno, si respira un’atmosfera intensa ma cordiale. “Parlano, si conoscono e piano piano cominciano a tracciare l’identikit di quello che sarà il prossimo pontefice”, racconta Pecorari.

Cosa riportano altre fonti

“Hanno finito tutti i liquori”. Voci dal Vaticano: cardinale invita i colleghi e svuotano il frigobar - Mentre i Novendiali proseguono il loro corso, cresce l’attesa per l’inizio del Conclave. Le celebrazioni in suffragio del Pontefice defunto, che si protrarranno per nove giorni consecutivi, termineranno il 4 maggio 2025, aprendo così la strada alla riunione dei cardinali elettori, prevista per il 7 maggio 2025. Intanto, giorno dopo giorno, i porporati provenienti da ogni angolo del mondo stanno raggiungendo Roma, pronti ad affrontare uno dei momenti più delicati e solenni della Chiesa cattolica. 🔗caffeinamagazine.it

“Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori. Poi è arrivato il conto” - Il dietro le quinte dei giorni che precedono il Conclave, tra uscite cardinalizie e giorni routine fino alla chiusura in Cappella Sistina per l’elezione del nuovo Papa. I carciofi alla romana, le partite di tennis del porporato che non sa gestire la sconfitta perché “odia perdere” e la convinzione che l’alloggio a Santa Marta fosse gratis. Ma arriva la fattura, e visto che il frigo bar è stato svuotato dei liquori mignon, pure quelli finiscono sul conto del disappunto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Cardinale svuota il frigobar a Santa Marta: «Pensava fosse tutto gratis, ha invitato in stanza i colleghi e ha; Cardinale svuota il frigobar a Santa Marta: «Pensava fosse tutto gratis, ha invitato in stanza un po’ di colleghi ed hanno finito tutti i liquori»; Conclave, il cardinale svuota il frigo-bar. E quando deve pagare il conto... | .it; Cardinale svuota il minibar di alcolici: “Pensavo fosse gratis”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il cardinale che ha svuotato gli alcolici del minibar di Santa Marta pensando che fossero gratis - L'incredibile retroscena del Corriere della Sera: "Aveva invitato i colleghi a chiacchierare. Quando se li è trovati sul conto ci è ... 🔗huffingtonpost.it

“Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori. Poi è arrivato il conto” - Introduzione È stato un fiume in piena quello che ha reso omaggio a Papa Francesco, nel primo giorno in cui le spoglie del Pontefice sono… Leggi ... 🔗informazione.it

Un cardinale ha svuotato gli alcolici del minibar di Santa Marta: “Pensava fossero gratis, ci è rimasto male” - Il retroscena, che sarebbe avvenuto durante le riunioni informali pre conclave nella residenza di Casa a Santa Marta in Vaticano, è stato raccontato dall’arcivescovo ... 🔗fanpage.it