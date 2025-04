Festa di San Nicola 2025 sorteggiati i pescherecci per trasportare quadro e statua del Patrono

pescherecci Gina Madre e Antonella D. avranno l'onore di portare, rispettivamente, il quadro e la statua di San Nicola i prossimi 7 e 8 maggio, in occasione della sagra patronale di Bari. E' l'esito del tradizionale sorteggio avvenuto nella basilica cittadina. All'appuntamento hanno preso parte.

