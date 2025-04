The Last of Us – Stagione 2 Episodio 4 | Isaac nel promo della nuova puntata

Last of Us – Stagione 2, Episodio 4: Isaac nel promo della nuova puntata

Mentre The Last of Us – Stagione 2 prosegue, Ellie (Bella Ramsey) deve percorrere "Il Sentiero" per la prima volta in oltre cinque anni senza Joel Miller (Pedro Pascal). Nell'Episodio di questa settimana, Ellie e Dina (Isabela Merced) decidono di partire per Seattle per rintracciare e giustiziare Abby (Kaitlyn Dever) e tutti i suoi alleati che si troveranno sulla loro strada, come vendetta per l'omicidio di Joel in "Through the Valley", ma sottovalutano enormemente le dimensioni della forza che le attende. Nell'inquadratura finale, vediamo un intero esercito di soldati WLF (o "Lupi") pattugliare le strade mentre Ellie e Dina si avvicinano alla città a cavallo.

Ora, la HBO ha pubblicato un'anteprima per l'Episodio di domenica prossima, presentando l'uomo che guida la WLF, Isaac (Jeffrey Wright), nella loro guerra contro la FEDRA (Federal Disaster Response Agency) e, più pertinentemente per questa particolare storia, i fanatici Seraphites, alias "Scars".

Cosa riportano altre fonti

