Il saluto delle Frecce Tricolori a Bari per San Nicola | sorvolo il 7 maggio

Frecce Tricolori tornano a Bari: il prossimo 7 maggio, giorno del corteo storico di San Nicola, effettueranno un sorvolo sul capoluogo pugliese. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità.

