Meloni ricorda Sergio Ramelli | “Il suo sacrificio un simbolo anche la sinistra deve farci i conti”

Sergio Ramelli, il 29 aprile 1975, è diventato un "simbolo per generazioni di militanti di destra", ha ricordato Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha detto che la sua morte è "un pezzo di storia d'Italia", con cui tutti, "a destra e a sinistra, dobbiamo imparare a fare i conti". E ha invitato a "riconoscere subito i germi di quell'odio e di quella violenza" e "neutralizzarli immediatamente". Leggi su Fanpage.it L'omicidio di, il 29 aprile 1975, è diventato un "per generazioni di militanti di destra", hato Giorgia. La presidente del Consiglio ha detto che la sua morte è "un pezzo di storia d'Italia", con cui tutti, "a destra e a, dobbiamo imparare a fare i conti". E ha invitato a "riconoscere subito i germi di quell'odio e di quella violenza" e "neutralizzarli immediatamente".

