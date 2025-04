Genoa-Roma Primavera 1-2 Falsini | Vogliamo migliorare ancora

Roma ha conquistato l'accesso alle semifinali dei playoff Primavera. Allo Sciorba, i giallorossi hanno superato 2-1 il Genoa nella 35ª giornata di Serie A, trovando la quinta vittoria consecutiva grazie ai gol di Della Rocca e Graziani nel corso del primo tempo. Obiettivo raggiunto per la squadra di Gianluca Falsini, al comando della classifica con 76 punti, a +10 su Inter (che però ha una partita in meno) e Sassuolo. Falsini: "Abbiamo fatto una gara importante"Al termine della partita, Falsini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Bella vittoria. Abbiamo fatto una gara importante contro una squadra tosta e sono felice per i ragazzi perché hannno dimostrato una mentalità importante. Peccato per il gol alla fine che potevamo e dovevamo evitarlo, ma sono contentissimo.

