Agguato a Mondragone ucciso imprenditore

imprenditore di 67 anni, con l'accusa di omicidio volontario. È sospettato di aver ucciso Luigi Magrino, 41 anni, con un colpo di pistola durante una lite in un'area di servizio sulla statale Domiziana a Mondragone (Caserta). Pagliaro ha raccontato di aver litigato con Magrino nell'auto della vittima, dove sarebbe scoppiata una colluttazione. Secondo la sua versione, Magrino avrebbe estratto una pistola e, nel tentativo di disarmarlo, sarebbe partito il colpo fatale. La pistola non è stata ancora ritrovata. Pagliaro è stato portato in carcere. Tgcom24.mediaset.it - Agguato a Mondragone, ucciso imprenditore Leggi su Tgcom24.mediaset.it I carabinieri hanno arrestato Giancarlo Pagliaro,di 67 anni, con l'accusa di omicidio volontario. È sospettato di averLuigi Magrino, 41 anni, con un colpo di pistola durante una lite in un'area di servizio sulla statale Domiziana a(Caserta). Pagliaro ha raccontato di aver litigato con Magrino nell'auto della vittima, dove sarebbe scoppiata una colluttazione. Secondo la sua versione, Magrino avrebbe estratto una pistola e, nel tentativo di disarmarlo, sarebbe partito il colpo fatale. La pistola non è stata ancora ritrovata. Pagliaro è stato portato in carcere.

