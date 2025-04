Man City e Aston Villa potrebbero essere coinvolti in un accordo di scambio per Grealish

essere una delle più grandi storie di trasferimento dell’estate, Jack Grealish potrebbe tornare a Aston Villa.La star di Manchester City, che ha lasciato Villa Park nel 2021 per una mossa record di £ 100 milioni, potrebbe tornare al suo club per la fanciullezza e l’accordo potrebbe coinvolgere Morgan Rogers a muovere dall’altra parte.Nonostante una stagione ampiamente di successo sotto UNAI Emery, che ha visto Villa raggiungere i quarti di finale della Champions League e le semifinali della Coppa d’Inghilterra, la campagna si è conclusa con una nota acida.Hanno avuto una grande possibilità di qualificarsi per la finale della Coppa d’Inghilterra ma l’hanno imbottigliata. In Champions League, si sono comportati bene e sono usciti contro Paris Saint-Germain, che è uno dei favoriti da vincere. Leggi su Justcalcio.com Notizia fresca giunta in redazione:In quella che potrebbeuna delle più grandi storie di trasferimento dell’estate, Jackpotrebbe tornare a.La star di Manchester, che ha lasciatoPark nel 2021 per una mossa record di £ 100 milioni, potrebbe tornare al suo club per la fanciullezza e l’potrebbe coinvolgere Morgan Rogers a muovere dall’altra parte.Nonostante una stagione ampiamente di successo sotto UNAI Emery, che ha vistoraggiungere i quarti di finale della Champions League e le semifinali della Coppa d’Inghilterra, la campagna si è conclusa con una nota acida.Hanno avuto una grande possibilità di qualificarsi per la finale della Coppa d’Inghilterra ma l’hanno imbottigliata. In Champions League, si sono comportati bene e sono usciti contro Paris Saint-Germain, che è uno dei favoriti da vincere.

Approfondimenti da altre fonti

Quando è Man City vs Aston Villa? Data, ora di kickoff, canale TV e streaming live per il gioco riorganizzato - 2025-04-08 00:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Manchester City e Aston Villa sperano di essere entrambi in una posizione forte per qualificarsi per la Champions League quando si incontrano per la seconda volta in questa stagione. La squadra di casa ha vinto 2-1 quando le squadre si sono incontrate a Villa Park il 21 dicembre, prendendo il comando attraverso il goal del primo tempo di Jhon Duran. 🔗justcalcio.com

Man City negato dai gemelli di Holmgaard mentre Villa si scontra in WSL - Sito inglese: Nick Cushing ha ridotto una “opportunità persa” per il Manchester City, poiché sono stati tenuti a un pareggio per 1-1 da Everton nella Super League femminile. Dopo il terzo posto, il Manchester United ha potuto disegnare solo 0-0 con West Ham sabato, City ha avuto l’opportunità di spostarsi entro cinque punti dai loro rivali con tre partite rimanenti. La parte di Cushing è apparsa sulla rotta per farlo quando Kerstin Casparij li ha raggruppati in vantaggio di 13 ° minuto. 🔗justcalcio.com

Premier League LIVE alle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manchester City-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Nunes segna al 94': il City batte l'Aston Villa e vede la Champions!; Manchester City-Aston Villa 2-1: video, gol e highlights; Premier League 2024-2025: Manchester City-Aston Villa, le probabili formazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Crystal Palace-Aston Villa e Nottingham Forest-Man City: il pronostico delle semifinali di Fa Cup - Oggi a Wembley la prima sfida, domani sarà la volta del terzo confronto stagionale tra gli uomini di Nuno Espirito Santo e quelli di Guardiola ... 🔗tuttosport.com

Manchester City-Aston Villa 2-1: video, gol e highlights - Balzo decisivo verso un posto Champions per il City che batte l'Aston Villa 2-1 all'Etihad grazie a un gol nel recupero di Nunes. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 7' grazie a Bernardo ... 🔗sport.sky.it

Manchester City-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Scontro diretto per la UEFA Champions League nella 34esima giornata di Premier League: c`è Manchester City-Aston Villa. La squadra di Pep Guardiola (61 punti) e. 🔗calciomercato.com