Crotone, l'avvocato Giovanna Lamanna nuovo assessore. Prende il posto della dimissionaria Maria Bruni

Meno di un mese dalle dimissioni dell’, avvenuti perché non esistevano più le condizioni per rimanere in carica – aveva annunciato laal momento di lasciare la carica – Il sindaco Voce ha nominato.Il neoassume la delega nelle seguenti materie: Turismo, Crocieristica, Valorizzazione dei quartieri e delle periferie.L’avv.to, iscritta all’ordine forense di Parma, ha maturato esperienze sia in diritto penale che diritto civile ed in particolare modo relative a diritto di famiglia, diritto societario, diritto del lavoro oltre aver svolto numerose docenze in materie giuridiche“Rinnovo il ringraziamento aper il lavoro svolto così come formulo all’avv.gli auguri di buon lavoro – dichiarato il sindaco Voce”.