Udinese-Bologna 0-0 frenata rossoblu nella corsa Champions

frenata del Bologna nella corsa a un posto in Champions League. I rossoblu non vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Udinese che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli

