Fedez di nuovo contro la Merlino | L’apice della carriera è stato far riprendere il mio cane mentre cag**a

Fedez nel suo podcast lancia una frecciatina a Myrta MerlinoL'articolo Fedez di nuovo contro la Merlino: “L’apice della carriera è stato far riprendere il mio cane mentre cag**a” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Fedez di nuovo contro la Merlino: “L’apice della carriera è stato far riprendere il mio cane mentre cag**a” Leggi su Novella2000.it nel suo podcast lancia una frecciatina a MyrtaL'articolodila: “faril mio” proviene da Novella 2000.

Ne parlano su altre fonti

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album - Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con Uomini contro insetti, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quarto album di inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music. 🔗.com

Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 04 aprile 2025: mercato, campo e non solo 🔗pianetamilan.it

Nuovo San Siro: corsa contro il tempo per lo stadio di Milan e Inter. Il motivo - Come riportato da 'Il Corriere della Sera' edizione Milan, sarebbe una corsa contro il tempo per il nuovo stadio San Siro di Inter e Milan 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Fedez a Real Talk si scaglia contro tutti nel nuovo brano. Ecco i bersagli: da Myrta Merlino a Chiara Ferragni fino a Beppe Sala; Farebbe servizi sul mio caz*o depilato. Fedez offende pesantemente Myrta Merlino (di nuovo); Fedez pubblica un nuovo dissing contro Myrta Merlino, il testo e il significato; Fedez contro Myrta Merlino: “ Farebbe servizi sul mio ca**o depilato”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fedez contro Travaglio: “Mistificatore della realtà” - Fedez risponde duramente a Marco Travaglio dopo le dichiarazioni su Muschio Selvaggio e Selvaggia Lucarelli Il panorama mediatico italiano torna ad infiammarsi con una nuova puntata della lunga querel ... 🔗lascimmiapensa.com

Fedez contro Travaglio: “Stravolge realtà con malafede” - (Adnkronos) – Fedez contro Marco Travaglio, tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Il ‘caso’ è legato alle parole che Travaglio rilascia nel podcast ‘Passa dal BSMT’ condotto da ... 🔗informazione.it

Fedez attacca Chiara Ferragni nel nuovo singolo?/ “Pensavo fosse amore, era un lavoro” - Ancora Fedez contro l’ex moglie Chiara Ferragni ... dal cantante lombardo che presto dunque potrebbe tornare con un nuovo album. Da Sanremo in poi, è un Fedez letteralmente scatenato quello ... 🔗ilsussidiario.net