Fabiana Chiarappa investita e uccisa | cos’hanno trovato nell’auto di don Nicola D’Onghia indagato per omicidio stradale

Fabiana Chiarappa, giovane soccorritrice del 118 e appassionata rugbista di 32 anni, stanno facendo emergere nuovi dettagli. Gli accertamenti tecnici sulla Fiat Bravo di don Nicola D’Onghia, 54 anni, attualmente indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, hanno evidenziato la presenza di tracce di sangue sull’automobile. Un riscontro che complica ulteriormente il quadro e solleva interrogativi ancora senza risposta sulla dinamica dei fatti avvenuti la sera del 2 aprile.I dubbi sulla dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, Fabiana, mentre percorreva la provinciale 172 in sella alla sua Suzuki, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e urtando un muretto a secco. Tuttavia, le circostanze che hanno portato all’incidente restano nebulose. Thesocialpost.it - Fabiana Chiarappa investita e uccisa: cos’hanno trovato nell’auto di don Nicola D’Onghia, indagato per omicidio stradale Leggi su Thesocialpost.it Le indagini sull’incidente che ha portato alla tragica morte di, giovane soccorritrice del 118 e appassionata rugbista di 32 anni, stanno facendo emergere nuovi dettagli. Gli accertamenti tecnici sulla Fiat Bravo di don, 54 anni, attualmentepere omissione di soccorso, hanno evidenziato la presenza di tracce di sangue sull’automobile. Un riscontro che complica ulteriormente il quadro e solleva interrogativi ancora senza risposta sulla dinamica dei fatti avvenuti la sera del 2 aprile.I dubbi sulla dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione,, mentre percorreva la provinciale 172 in sella alla sua Suzuki, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e urtando un muretto a secco. Tuttavia, le circostanze che hanno portato all’incidente restano nebulose.

Su questo argomento da altre fonti

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa, rugbista e soccorritrice del 118, si chiama Nicola... 🔗leggo.it

Fabiana Chiarappa investita e uccisa: trovate tracce di sangue sull'auto di don Nicola D'Onghia, indagato per omicidio stradale - Le indagini sull'incidente mortale che ha coinvolto la 32enne Fabiana Chiarappa, giovane rugbista e soccorritrice del 118, si arricchiscono di nuovi sviluppi. I primi risultati degli accertamenti... 🔗leggo.it

Fabiana Chiarappa morta investita a Turi, indagato un prete che sarebbe scappato senza soccorrerla - È stato identificato l'uomo che mercoledì 2 aprile avrebbe travolto e ucciso con la sua automobile Fabiana Chiarappa, alla guida della sua Suzuki: si tratta di un prete 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fabiana Chiarappa investita e uccisa: trovate tracce di sangue sull'auto di don Nicola D'Onghia, indagato per; Fabiana Chiarappa morta investita a Turi, indagato un prete che sarebbe scappato senza soccorrerla; Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi; Don Nicola D’Onghia indagato per la morte di Fabiana Chiarappa: “Investita? Non me ne sono accorto”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fabiana Chiarappa investita e uccisa: trovate tracce di sangue sull'auto di don Nicola D'Onghia, indagato per omicidio stradale - Le indagini sull'incidente mortale che ha coinvolto la 32enne Fabiana Chiarappa, giovane rugbista e soccorritrice del 118, si arricchiscono di nuovi sviluppi. I primi risultati degli ... 🔗msn.com

Fabiana Chiarappa investita e uccisa: cos’hanno trovato nell’auto di don Nicola D’Onghia, indagato per omicidio stradale - Le indagini sull’incidente che ha portato alla tragica morte di Fabiana Chiarappa, giovane soccorritrice del 118 e appassionata rugbista di 32 anni, stanno facendo emergere nuovi dettagli. Gli ... 🔗thesocialpost.it

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa ... è stata travolta e uccisa e ha detto di aver sentito ... 🔗msn.com