Ucraina Putin annuncia una nuova tregua dall' 8 al 10 maggio | Zelensky | E' solo un tentativo di manipolazione

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Zelensky: "E' solo un tentativo di manipolazione" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Rubio a Lavrov: "E' ora di mettere fine a una guerra senza senso". Il ministro degli Esteri russo: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati".

Su altri siti se ne discute

Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 all 10 maggio | Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati" - Putin chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Kiev: "Se la Russia vuole la pace, il cessate il fuoco sia immediato e di un mese" - Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati". Putin chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea" 🔗tgcom24.mediaset.it

Putin annuncia tregua: Trump pronto a colloqui su Ucraina e Russia - Vladimir Putin ha rilasciato una "dichiarazione molto promettente" sulla tregua. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Mi piacerebbe incontrare, parlare con Putin", ha aggiunto Trump. "Discuteremo di cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia. Vogliamo che la guerra finisca", ha spiegato dallo Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il conflitto "ha anche un costo enorme per gli Stati Uniti e altri paesi". 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Macron: La terza sedia in Vaticano era per l'interprete; Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Kiev: Se la Russia vuole la pace, il cessate il fuoco sia immediato e di un mese; Ucraina, Putin annuncia tregua dall'8 al 10 maggio; Guerra in Ucraina, Putin: «Tregua dall’8 al 10 maggio». Mosca: «Crimea e Donbass devono essere riconosciuti territori russi». 🔗Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Zelensky: "E' solo un tentativo di manipolazione" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.160. Vladimir Putin ha dichiarato un nuovo cessate il fuoco dalla mezzanotte dell'8 maggio (le 23 del 7 maggio in Italia) alla mezzanotte dell'11 maggio (le 23 ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin annuncia tregua dall'8 al 10 maggio - (LaPresse) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato una nuova tregua del conflitto in Ucraina dall'8 al 10 maggio in ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, Putin: nuova tregua di 3 giorni - Il presidente russo Vladimir Putin dichiara il cessate il fuoco nei giorni de ll'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia dichiara una tregua dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e la ... 🔗rainews.it