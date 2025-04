Thesocialpost.it - Salame ritirato dai supermercati, cos’hanno trovato dentro: “Non è possibile”

L’episodio conferma l’importanza dei sistemi di controllo alimentare lungo tutta la filiera e la necessità di reagire tempestivamente anche davanti a sospetti minimi, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere alta la fiducia dei consumatori.Il rischio segnalato non riguarda aspetti microbiologici o chimici, ma lacontaminazione fisica, evento raro ma comunque molto pericoloso se non individuato in tempo. L’indicazione rivolta ai consumatori è chiara: non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato, anche in assenza di anomalie visibili, e restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.Una nuova allerta alimentare è stata pubblicata nelle ultime ore sul portale ufficiale del Ministero della Salute. Secondo quanto si apprende, un prodotto molto diffuso tra i consumatori è statodagli scaffali a causa della “presenza di frammenti di spugna”.