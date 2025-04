Gimenez il gol liberazione che può cambiare la sua stagione e il futuro del Milan

Gimenez era finito relegato alla panchina, ma ora le cose cambiano Pianetamilan.it - Gimenez, il gol liberazione che può cambiare la sua stagione e il futuro del Milan Leggi su Pianetamilan.it Le scelte di Conceicao non avevano lasciato spazio a interpretazioni:era finito relegato alla panchina, ma ora le cose cambiano

Approfondimenti da altre fonti

Pagani: “Gimenez può diventare un centravanti da 100 gol al Milan” - Intervista esclusiva a Daniele Pagani, collaboratore di Esquire, sui giocatori che il Milan sta facendo seguire nel mercato sudamericano 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Tassotti: «Giusto puntare su Gimenez, Morata non ha mai segnato 20 gol a stagione. Joao Felix può rilanciarsi, San Siro ti vuole bene se fai questo» - Le parole di Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, sulla stagione e le mosse del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Mauro Tassotti ha giocato per una vita nel Milan. Oggi commenta su La Gazzetta dello Sport il nuovo corso rossonero alla luce degli interventi pesanti effettuati nel mercato di riparazione. L’ATTACCO – «I […] 🔗calcionews24.com

Milan-Verona 1-0: Gimenez decide con un gol nella ripresa - Il Milan ha battuto il Verona 1-0 in un anticipo della 25/a giornata di serie A. La seconda vittoria di fila in campionato per i rossoneri è stata firmata da Santi Gimenez, su assist di Leao, ma la rete è arrivata solo al 30' della ripresa. La difesa dei veneti era riuscita a imbrigliare infatti i tanti attaccanti messi in campo da Conceicao, facendo correre pochi rischi reali a Montipò. Con i tre punti, il Milan sale a quota 41, a -5 dalla zona Champions ma con una gara da recuperare. 🔗quotidiano.net