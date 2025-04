Conclave le città dove se ne parla di più | la pressione corre sui social

Conclave. La data d'inizio è stata già fissata a mercoledì 7 maggio ma nel mondo già si parla di alleanze e cordate tra prelati per eleggere il nuovo Pontefice. Da sabato 26 aprile sono state già censite nelle conversazioni digitali ben 2.9 milioni di interazioni generate dal termine "Conclave". Più del dato quantitativo, però, è interessante mappare la geografia del parlato per provare a comprendere quanto e come nei prossimi giorni questa cartina dell'interesse possa aiutarci a comprendere quali sono le aree del mondo dove c'è più pressione sociale in merito all'elezione del nuovo Pontefice. Al top della classifica delle città dove finora si è discusso maggiormente di Conclave ci sono Buenos Aires e Roma con l'11%, seguite da città del Messico col 9%.

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

