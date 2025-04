Consigli di lettura | aprile 2025

In un'epoca in cui il tempo sembra sfuggirci di mano, la lettura resta uno degli strumenti più potenti per rallentare, riflettere e comprendere il mondo che ci circonda. Dai racconti surreali di Etgar Keret alla profondità storica e spirituale di Javier Cercas, dai misteri di Francesca Mautino alle migrazioni narrate da Anna Badkhen, questa selezione di sei libri offre uno sguardo ampio e variegato sulle inquietudini e le meraviglie del nostro tempo. Storie che parlano di identità, amore, fede, memoria e trasformazione, capaci di intrattenere, ma anche di lasciare un segno profondo. Ecco i nostri Consigli di lettura per chi cerca pagine capaci di emozionare e far pensare.

Correzione automatica di Etgar Keret

Correzione automatica di Etgar Keret è una raccolta di racconti che mescola surreale e quotidiano con la leggerezza tagliente tipica dell'autore israeliano.

