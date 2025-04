Lutto enorme nella moda lascia un vuoto gigantesco | Madre suprema

lasciando un vuoto nel mondo della moda. Una carriera straordinaria, che ha visto una donna diventare non solo narratrice delle sfilate, ma anche amica personale dei più celebri stilisti, che la stimavano e l’ascoltavano con attenzione. Con il suo sguardo affilato e il suo approccio unico, è riuscita a raccontare il mondo della moda in modo profondo e sempre attuale, restando sempre fedele al suo spirito ironico e alla sua sensibilità estetica.Indimenticabili i suoi look eccentrici, sempre accompagnati da cappelli particolari, che l’hanno resa un’icona di stile. La sua cultura, vasta e profonda, si combinava con una leggerezza che le permetteva di raccontare la moda non solo come fenomeno, ma come vera e propria arte. Thesocialpost.it - Lutto enorme nella moda, lascia un vuoto gigantesco: “Madre suprema” Leggi su Thesocialpost.it Una delle figure più rappresentative del giornalismo italiano se n’è andata,ndo unnel mondo della. Una carriera straordinaria, che ha visto una donna diventare non solo narratrice delle sfilate, ma anche amica personale dei più celebri stilisti, che la stimavano e l’ascoltavano con attenzione. Con il suo sguardo affilato e il suo approccio unico, è riuscita a raccontare il mondo dellain modo profondo e sempre attuale, restando sempre fedele al suo spirito ironico e alla sua sensibilità estetica.Indimenticabili i suoi look eccentrici, sempre accompagnati da cappelli particolari, che l’hanno resa un’icona di stile. La sua cultura, vasta e profonda, si combinava con una leggerezza che le permetteva di raccontare lanon solo come fenomeno, ma come vera e propria arte.

Lutto enorme nella moda, lascia un vuoto gigantesco: "Madre suprema" - Nel mondo della moda italiana, si è spenta una luce brillante. Una giornalista straordinaria, conosciuta per il suo talento nel raccontare le sfilate e la sua capacità di instaurare rapporti di amicizia con i più famosi stilisti. Con uno sguardo affilato e un approccio originale, ha saputo narrare la moda con profondità e attualità, mantenendo sempre il suo spirito ironico e la sua sensibilità estetica.

La stilista lascia la direzione creativa della casa di moda dopo oltre 25 anni. E il primo pensiero è dedicato al fratello Gianni - Si chiude un’era nel mondo della moda. Donatella Versace dice addio alla direzione creativa della maison fondata dal fratello Gianni, ma non al brand che ha contribuito a trasformare in un’icona globale. Dopo oltre venticinque anni alla guida artistica, ha annunciato su Instagram il passaggio di testimone all’ex direttore creativo di Miu Miu Dario Vitale con un messaggio carico di emozione: «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. 🔗iodonna.it

Lutto nel mondo del cinema, ci lascia per sempre un grande - “Addio Roberto”. Lutto nel mondo del cinema, ci lascia per sempre un grande – Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento a soli 51 anni nella sua casa a seguito di una grave insufficienza renale il noto produttore. La sua carriera è stata formidabile sia nel cinema che nella televisione. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Si sono innamorati” al Festival di Sanremo: il gossip sui cantanti fa sognare Leggi anche: “Ora o mai più”, chi ha vinto la sesta puntata: l’annuncio Lutto nel mondo del cinema, ci lascia per sempre un grande Lutto a Hollywood: è morto a soli ... 🔗tvzap.it

Lutto, il mondo della moda piange Karl Lagerfeld - PARIGI, 19 feb. – Mondo della moda in lutto per la scomparsa di Karl Lagerfeld, morto oggi a Neuilly-sur-Seine in Francia all'età di 85 anni per una lunga malattia. Direttore creativo di Fendi e di ... 🔗altramantova.it

Lutto nella moda pesarese, morta Anna Maria Lugli. Storica la sua boutique di via Morselli - PESARO - Lutto a Pesaro ... La signora della moda, Anna Maria, moglie del compianto commercialista Antonio Basile, lascia le figlie Giorgia, Camilla, Giovanna Uga e Micole. Mirabile il lavoro ... 🔗msn.com